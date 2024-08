Três gols e elogios: como foi a estreia de Braithwaite com a camisa do Grêmio

Braithwaite em ação pelo Grêmio (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 06:00 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio enfrentou o Cuiabá na noite deste sábado (10) com uma novidade: Martin Braithwaite. O dinamarquês fez a sua estreia com a camisa do Tricolor com direito a três gols, sendo dois a favor e um contra. Os gaúchos venceram o Dourado por 3 a 1.

Mais do que participar ativamente de todos os quatro gols da partida, Braithwaite foi o grande protagonista da partida. O atacante mostrou bom posicionamento, força e vontade em campo. No terceiro gol, não desistiu da jogada inicial e conseguiu balançar as redes novamente.

Em entrevista após a partida, Braithwaite avaliou a sua estreia. Na apresentação, disse ser um sonho jogar no futebol brasileiro e comparou ao que estava acostumado a jogar na Europa, alegando que, no Brasil, há mais técnica.

— Foi uma estreia melhor do que eu poderia imaginar. Estou muito contente, sobretudo pela equipe e pelos torcedores. Estou muito, muito feliz. (…) Foi um jogo incrível para mim. Tenho que agradecer aos meus companheiros, à comissão técnica e à torcida. Na verdade, a todos os brasileiros pela acolhida — disse.