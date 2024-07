Torcida do Grêmio esgota ingressos para partida do Brasileirão

Renato convocou a torcida para apoiar o time (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 17:05 • Porto Alegre (RS)

A torcida do Grêmio comprou o discurso de Renato Portaluppi e estará em peso no estádio Centenário para o confronto diante do Vitória. De acordo com o clube, todos os ingressos para o confronto de domingo (21) foram vendidos.

Sem poder jogar na Arena, o Grêmio mandará o jogo contra o Vitória no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A carga total de ingressos disponibilizados para o clube foi de 16 mil entradas, totalmente esgotadas na tarde deste sábado (20).

Com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Renato Portaluppi convocou a torcida para apoiar o clube neste momento difícil. Mesmo fora de Porto Alegre, o time contará com a sua torcida. A bola rola a partir das 11h.