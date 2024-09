Renato Gaúcho poupa arbitragem e culpa ‘erros infantis’ por derrota do Grêmio no último minuto

Renato Gaúcho criticou seus jogadores pela derrota de virada do Grêmo diante do Atlético-MG (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:29 • Porto Alegre (RS)

Ao contrário do que alguns poderiam imaginar, o técnico Renato Gaúcho poupou a arbitragem de responsabilidade na derrota do Grêmio por 3 a 2 diante do Galo, mesmo com dois pênaltis assinalados e uma expulsão contra a sua equipe. Para o técnico, a derrota foi consequência de "erros infantis" cometidos por seus jogadores.

- É ruim, é chato, o jogo estava controlado. Nós tínhamos grandes possibilidades de conseguir uma vitória hoje, mesmo com jogador a menos. Mas, infelizmente, nós perdemos a partida por erro nosso, todos erros infantis. Não podem acontecer tantos erros assim em uma partida. Como costumo falar, a conta vai chegar. E infelizmente ela chegou - disparou o técnico em entrevista coletiva.

Na sequência, o técnico voltou criticar seu elenco e afirmou que os erros cometidos pelos seus jogadores são "imperdoáveis". O motivo, segundo o próprio Renato, é que todas as situações do jogo foram mostradas em vídeo e trabalhadas nos treinos pela comissão técnica do Imortal.

- O jogo estava controlado. Mas infelizmente vieram mais erros infantis. São erros que são imperdoáveis, essa que é a realidade. No momento que um ou outro jogador comete um erro, seja ele quem for, o clube paga, a comissão técnica paga, o grupo paga, o torcedor paga. Então é uma coisa que eu falo para eles, prestarem atenção nas decisões que eles estão tomam dentro do campo - iniciou o treinador.

O zagueiro Gustavo Martins, do Grêmio, foi expulso ainda no primeiro tempo em um dos "erros infantis" citados por Renato Gaúcho (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Renato Gaúcho ainda saiu em defesa do próprio trabalho e disse orientar seus atletas nos mínimos detalhes para uma partida.

- E esses erros infantis, ensino eles todos os dias, teoria e prática. Por isso que é imperdoável. Ninguém está tirando méritos do Atlético. Agora, a gente não pode cometer tantos erros infantis numa partida. Até porque eu falei para eles no vestiário, e estou repetindo aqui para vocês: eles não vão pegar um treinador que ensine tanto para eles quanto eu. Nos pequenos e nos mínimos detalhes. Isso mostro isso todos os dias no vídeo, teoria e prática.

O Grêmio volta a campo apenas no dia 15 de setembro (domingo), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão.