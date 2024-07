Renato Gaúcho garante permanência no Grêmio após derrota para o Cruzeiro

(Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com a situação delicada do Grêmio na tabela, Renato Gaúcho segue no comando do clube. Após mais uma derrota do Imortal, desta vez para o Cruzeiro, o treinador, em entrevista coletiva, garantiu a permanência no Tricolor Gaúcho.

"Sim, continuo. Hoje a gente até começou o jogo bem, até tivemos uma grande oportunidade, mas infelizmente desperdiçamos. Depois, infelizmente, em dois minutos sofremos dois gols. Nossa equipe até estava bem no jogo, mas mudou totalmente o rumo da partida".

"Fiz algumas trocas no intervalo pois perdi dois jogadores por lesão, e depois ainda perdemos o Kanneman com a expulsão. Mesmo assim ainda tivemos duas oportunidades pelo menos para diminuir o placar e tentar sobreviver na partida, mas isso não aconteceu e infelizmente veio mais uma derrota", completou.

(Luiz Erbes/AGIF)

A partida

Apesar de ser mandante, o Grêmio não conseguiu se impor contra o Cruzeiro. No início, a lei do ex se fez valer, quando Ramiro abriu o placar. Logo na sequência, Arthur Gomes, com um belo chute de fora da área, ampliou para Raposa.

Na segunda etapa, equilíbrio. O Grêmio até tentou, mas teve sua reação impedida após a expulsão de Kannemann.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Cruzeiro

Brasileirão - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Soteldo e Pavón.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron.