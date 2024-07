Renato Gaúcho confirma saída de jogador do Grêmio

Foto: Divulgação/Grêmio







Publicada em 08/07/2024 - 12:56

Contratado no ano passado, o atacante JP Galvão está de saída do Grêmio. O fim da passagem do atacante pelo Imortal foi confirmado por Renato Gaúcho, após a derrota por 3 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul.

Emprestado pelo Fenerbahçe (TUR), JP Galvão é bastante contestado por parte da torcida gremista. Contratado em agosto de 2023, o atacante chegou para ser a sombra de Suárez, mas não se firmou. Ao todo, o atleta entrou em campo 45 vezes pelo Grêmio, marcando três gols e dando uma assistência.

– Ele me procurou na quinta-feira e pediu para se desligar, pediu para ir embora. Passei o assunto para a diretoria, nós conversamos. Fiquei triste pela situação que o jogador estava vivendo no clube. Ao mesmo tempo, falei para ele que faria a mesma coisa no lugar dele – afirmou Renato.

Foto: Divulgação/Grêmio

Grêmio perde para o Juventude e se mantém na zona do rebaixamento

Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0, na tarde deste domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols no Alfred Jaconi foram marcados por Gilberto, João Lucas e Erick Farias.

Com a derrota o Grêmio permanece na zona do rebaixamento e amarga a 18ª colocação. Enquanto o Juventude vai a 19 pontos e alcança a 11ª posição na tabela.

Agora, o Grêmio volta a entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira (10), no Centenário (RS). Já o Juventude não joga na próxima rodada, pois seu jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, foi adiado.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 0 GRÊMIO

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

🟨 Árbitragem: Matheus Delgado Candançan;

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli;

📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira;

⚽ Gols: Gilberto (25' do 1ºT), João Lucas (32' do 1ºT) e Erick Farias (38' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Barbosa (JUV); Pavón, Gustavo Martins e Reinaldo (GRE).

🟥 Cartões Vermelhos: -

Grêmio segue na zona do rebaixamento do Brasileirão (Foto: Grêmio FBPA)