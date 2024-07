Pressionado no Brasileirão, Grêmio se aproxima de dois reforços na janela

Grêmio encaminha duas contratações para o segundo semestre da temporada (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 18:37 • Rio Grande do Sul (RS)

Na zona de rebaixamento, o Grêmio se aproxima das contratações do atacante Matías Arezo e do meia Miguel Monsalve. Segundo o "ge", a dupla deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

Formado no River do Uruguai, Arezo chega para ocupar a vaga deixada por JP Galvão, que deixou o Tricolor nos últimos dias. O atleta pertence ao Granada, da Espanha, mas foi um dos destaques do Peñarol, em 2023.

Por outro lado, Monsalve é uma das grandes promessas do futebol colombiano, sendo um dos destaques do Independiente Medellín aos 20 anos. O meia acumula convocações para a categoria Sub-20 de seu país.

No Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho ocupa a 18ª colocação, embora tenha dois jogos a menos em relação a outros rivais diretos na luta contra o rebaixamento. No entanto, o Grêmio sente a pressão, principalmente após as ofensas contra o treinador.