Entre o recente triunfo do Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, e a preparação visando o duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, a equipe do Grêmio ganhou três importantes peças para a montagem do time titular. O zagueiro Geromel e os meio-campistas Cristaldo e Carballo participaram sem restrições de treino feito pelos comandados de Renato Portaluppi no CT Luiz Carvalho.



Apesar de tanto o argentino como o uruguaio terem status de briga por titularidade desde que chegaram ao clube, no caso do defensor, sua importância aumenta pelo contexto das alternativas disponíveis para o setor.



Além da expulsão de Kannemann no jogo de ida, Bruno Uvini foi poupado do duelo no fim de semana, mas fez apenas uma corrida em volta do gramado nas atividades recentes, sem contato com bola. Gerando, com isso, dúvida sobre sua real condição física e consequente possibilidade de utilização para o jogo da próxima quarta-feira (16), no Maracanã.



Com a derrota por 2 a 0 na Arena, o Grêmio precisa vencer com dois tentos de vantagem para levar a decisão rumo as penalidades. Em caso de vitória por três ou mais gols de distância, o Imortal se colocará na sua 10ª final de Copa do Brasil.