Mascote do Grêmio: veja versões e história

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 09:00 • São Paulo

A mascote do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o Mosqueteiro, é um símbolo de bravura e lealdade, que reflete o espírito combativo do clube. Sua origem remonta ao início do século XX, quando o Grêmio e o Internacional protagonizavam acirrados confrontos no futebol gaúcho. A escolha do Mosqueteiro como símbolo gremista está intimamente ligada à ideia de "um por todos e todos por um", lema que também marca a história do Grêmio em suas conquistas.

Veja a história do mascote do Grêmio

O Mosqueteiro foi inicialmente apresentado como a mascote do Grêmio na década de 1940, quando o clube decidiu adotar uma figura que representasse sua identidade combativa e sua tradição de superar adversidades. Com traços que remetem à coragem e ao espírito coletivo, a mascote rapidamente caiu no gosto da torcida, que viu nele um reflexo do caráter do time e de sua torcida apaixonada.

Primeiras aparições da mascote do Grêmio

A primeira versão oficial do Mosqueteiro do Grêmio apareceu em desenhos nas publicações oficiais do clube e em bandeiras carregadas pelos torcedores. Ao longo dos anos, a imagem do Mosqueteiro foi sendo ajustada para se adequar às novas tecnologias e tendências de design, mas sempre mantendo os elementos principais: o chapéu com penas, a espada e a postura imponente.

Durante os anos 1970 e 1980, a mascote do Grêmio foi utilizado de forma mais ampla em materiais promocionais do clube, aparecendo em panfletos, ingressos e até mesmo em uniformes alternativos. Nessa época, o Mosqueteiro começou a ser associado à ideia de imortalidade, outro lema forte do clube, representando a luta incessante e a capacidade de superar desafios aparentemente impossíveis.

Mosqueteiro moderno

Com o advento da tecnologia e a popularização das mascotes em eventos esportivos ao redor do mundo, o Grêmio decidiu dar uma modernizada na figura do Mosqueteiro. Na década de 1990, o clube apresentou uma versão animada da mascote, que começou a aparecer com mais frequência em eventos, interagindo com a torcida nos dias de jogo. Vestido com o uniforme do clube, o Mosqueteiro simboliza não só a bravura, mas também a união entre o time e seus torcedores.

Em 2013, o Grêmio lançou uma versão tridimensional do Mosqueteiro, que começou a fazer aparições nas redes sociais do clube e em vídeos promocionais. Com um visual mais moderno, a mascote passou a se comunicar diretamente com os torcedores, tornando-se uma figura querida, especialmente entre o público mais jovem.

O Mosqueteiro, mascote do Grêmio, tem uma presença marcante nos jogos do clube. Nas partidas realizadas na Arena do Grêmio, ele costuma entrar em campo antes do início do jogo, saudando a torcida e criando um ambiente de entusiasmo. Seu papel é motivar os torcedores e os jogadores, criando um clima de confiança e determinação.

Além dos jogos, o Mosqueteiro também participa de eventos oficiais do clube, como apresentações de novos jogadores, inaugurações e visitas institucionais. Ele também tem um papel importante em campanhas de marketing e ações sociais promovidas pelo Grêmio, levando a marca do clube a diferentes públicos e contextos.

Curiosidades sobre a mascote do Grêmio

Embora o Mosqueteiro seja a mascote do Grêmio, o clube já teve outras figuras simbólicas ao longo de sua história. Em alguns momentos, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, o clube utilizou animais como símbolo de força, mas nenhuma dessas mascotes alternativas ganhou tanta relevância quanto o Mosqueteiro.

Uma curiosidade interessante é que, em 2010, durante as comemorações do centenário do clássico Gre-Nal, o Internacional e o Grêmio lançaram uma campanha conjunta que envolvia as mascotes dos dois clubes. Na ocasião, o Mosqueteiro do Grêmio e o Saci do Internacional apareceram juntos em várias atividades, promovendo a rivalidade sadia e a união entre os torcedores gaúchos.