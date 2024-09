Campeão da Libertadores e do Mundo com o Grêmio, César morre aos 68 anos

Foto: Letícia Bucker







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro

Faleceu, nesta terça-feira (17), o ex-atacante do Grêmio, César. O ex-jogador estava internado no Rio de Janeiro, devido a problemas de saúde, causados pelas sequelas de um câncer de próstata.

César fez história no Grêmio e jogou em uma das eras mais vitoriosas do Tricolor. Em 1983, foi o responsável pelo gol em cima do Peñarol que deu o primeiro título da Libertadores para os gaúchos. Mais tarde, naquele mesmo ano, também esteve com a delegação na conquista do Mundial.

Nas redes sociais, o Grêmio prestou homenagem ao ex-jogador. Em 2023, César esteve presente na comemoração dos 40 anos da conquista da Libertadores. Já debilitado pela doença, precisou de cadeira de rodas, mas fez questão de marcar presença.

– Hoje, o céu ganhou mais uma estrela. Lamentamos profundamente o falecimento de César, atacante que fez história pelo Tricolor. Ele marcou o gol do título da nossa primeira Libertadores e também conquistou o Mundial em 1983. Está imortalizado na Calçada da Fama e em nossos corações. Desejamos forças aos familiares e amigos! – diz a mensagem do clube nas redes sociais.

Natural de São João da Barra, no Rio de Janeiro, César chegou ao Grêmio em 1983. Na ocasião, o Tricolor adquiriu o ex-atacante do Benfica, por 30 milhões de Cruzeiros. Com status de grande contratação, o ex-jogador deixou seu nome na história do clube com conquistas que ficarão marcadas para sempre.