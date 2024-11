Kannemann completa um mês sem jogar pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 04/11/2024 - 15:58 • Porto Alegre (RS)

O zagueiro do Grêmio, Walter Kannemann completa um mês sem entrar em campo. Sua última aparição foi em 4 de outubro, quando o Tricolor venceu o Fortaleza, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, na noite de sexta-feira (8), o jogador deve seguir como desfalque.

➡️Grêmio investigará depredação de placa de Roger Machado na Arena

No último mês, Kannemann sofreu com desgaste muscular, virose e dores no quadril que o impediram de jogar pelo Grêmio. Sem o argentino à disposição, Rodrigo Ely e Jemerson tem sido os escolhidos para comandar a dupla de zaga Tricolor.

Renato Gaúcho falou sobre o jogador após o empate em 2 a 2 com o Fluminense. O técnico rechaçou a possibilidade de uma cirurgia no quadril, dizendo que o zagueiro estava correndo em campo. Entretanto, ele não conseguiu se recuperar em tempo de estar com a delegação no Rio de Janeiro.

- O Kannemann ficou fora da viagem porque tem uma virose, falei para vocês no último jogo. Se ele está com problema de quadril, aí já não é comigo, é com o departamento médico. Vamos aguardar o retorno da nossa viagem para saber realmente o que ele tem. Porque no momento em que a gente estava saindo para viajar, vi ele treinando. - comentou o técnico.

Kannemann completa um mês sem jogar (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Kannemann deve jogar contra o Palmeiras?

A tendência é que Kannemann não esteja à disposição de Renato Gaúcho para enfrentar o Palmeiras. Mesmo com a semana cheia para treinar, o zagueiro deve se manter como desfalque do Tricolor. Ele será reavaliado durante a semana para verificar se há chances, ou não, de entrar em campo.

Outro fator que dificulta a possibilidade de Kannemann jogar contra o Palmeiras é o gramado sintético do Allianz Parque. Sem o quadro atual do zagueiro, esse já poderia ser um empecilho para que ele fosse relacionado para o jogo.

A expectativa é de que retorno aos gramados aconteça após a Data FIFA, ou seja, no dia 20 de novembro, quando o time enfrenta o Juventude, na Arena. O período sem jogos servirá para um tratamento intensivo com o zagueiro.