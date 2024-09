Jogador do Grêmio não garante permanência para 2025: ‘melhor não falar sobre’

Pepê em ação pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 06:15 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio pode não contar mais com Pepê. Após cair na hierarquia entre os volantes do time, o jogador não garantiu a permanência no Clube. No domingo (22), após vencer o Flamengo, o atleta concedeu entrevista e falou sobre o assunto.

Pepê foi questionado sobre os rumores de ter recebido uma proposta para deixar o Grêmio. O volante prontamente se esquivou da pergunta, dizendo que é o empresário que cuida desses assuntos.

- Acho que é melhor não falar sobre, meu empresário tem que cuidar disso. De fato, eu estou focado no Grêmio agora. A gente vai a cada jogo buscar a vitória e realmente brigar pelos objetivos do Grêmio aqui. - disse Pepê.

Pepê tem contrato com o Grêmio até o final de 2025 e, até então, não foi procurado para renovação. De acordo com o ge, duas equipes da Série A já foram em busca do jogador. No meio de 2025, Pepê pode assinar um pré-contrato e sair livre ao final do vínculo.