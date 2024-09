Hino do Grêmio: veja letra, origem e história da música

Hino do Grêmio é um dos mais conhecidos dos clubes brasileiros.







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 16:49 • São Paulo • Atualizada em 18/09/2024 - 18:10

O hino do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, conhecido popularmente como o "Hino Tricolor", foi criado em 1953 por Lupicínio Rodrigues, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Nascido em Porto Alegre, Lupicínio era um torcedor fanático do Grêmio e viu no clube a inspiração para compor uma canção que expressasse o orgulho e a força da equipe. Sua escolha como compositor do hino oficial não foi por acaso. Sua profunda ligação com o time e seu talento musical garantiram que o hino capturasse a essência do Grêmio e de sua torcida. O Lance! conta tudo da história da canção mais conhecida do Tricolor Gaúcho.

Antes da criação do hino oficial, o clube já contava com uma canção que servia como símbolo, mas a diretoria do Grêmio desejava algo mais representativo, que refletisse a identidade do clube. Foi então que Lupicínio apresentou sua composição, que foi rapidamente adotada pela diretoria e torcida.

Confira a letra do hino do Grêmio

Até a pé nós iremos

Para o que der e vier

Mas o certo e que nós estaremos

Com o Grêmio onde o Grêmio estiver

Cinquenta anos de glória

Tens imortal tricolor

Os feitos da tua história

Canta o Rio Grande com amor

Nós como bons torcedores

Sem hesitarmos sequer

Aplaudiremos o Grêmio

Aonde o Grêmio estiver

Letra e significado do hino

A letra do hino do Grêmio fala diretamente ao coração dos torcedores. O primeiro verso, "Até a pé nós iremos, para o que der e vier", demonstra a devoção incondicional da torcida ao clube. O verso sugere que, mesmo diante das adversidades, o torcedor gremista estará sempre presente, apoiando o time em todas as situações. Essa mensagem de união e resiliência é o que torna o hino tão poderoso e emocionante para quem o canta.



Outro destaque da letra é a referência ao "imortal", termo que se tornou um dos lemas do clube. A ideia de que o Grêmio é "imortal" reforça a imagem de um time que nunca desiste, mesmo nas situações mais difíceis, e que sempre encontra uma forma de superar os desafios. Isso se tornou uma marca registrada da história do Grêmio, especialmente em momentos de superação nos campeonatos que disputou.

Curiosidades sobre o hino do Grêmio

Embora o hino de Lupicínio seja o mais conhecido e oficial, o Grêmio teve outras canções ao longo de sua história que serviram como hinos. Uma delas, composta no início do século XX, tinha um estilo mais marcial e não conseguiu o mesmo apelo popular que o atual hino. A versão de Lupicínio conseguiu conquistar a massa gremista por sua capacidade de conectar o clube com o povo. Em 1924, Isolino Leal compôs o primeiro hino gremista. O segundo hino foi criado em 1949, após um concurso realizado pelo Grêmio, vencido por Breno Blauth.



Outro ponto curioso é que, na época da composição do hino, Lupicínio já era famoso por suas canções de "dor de cotovelo", que falavam de amores perdidos e desilusões. No entanto, ele mostrou uma faceta completamente diferente ao compor o hino, criando uma música vibrante e otimista, algo que surpreendeu muitos fãs da sua obra.



Mesmo após décadas de sua criação, o hino do Grêmio continua sendo uma peça fundamental na identidade do clube. Em todos os momentos de vitória, o hino é lembrado como uma expressão da garra e determinação do time. Em 2017, por exemplo, quando o Grêmio conquistou a Libertadores da América pela terceira vez, o hino foi uma das canções mais tocadas e cantadas pelos torcedores, reforçando a união entre clube e torcida.



Em eventos oficiais, como a apresentação de novos jogadores e a inauguração de obras no estádio, o hino também marca presença. Isso mostra que, além de ser uma música cantada nos estádios, ele tem um papel cerimonial dentro do clube. As novas gerações de torcedores continuam aprendendo e respeitando o hino como um dos principais símbolos do Grêmio.