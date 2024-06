Grêmio x Internacional: qual é o histórico do confronto?

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 22/06/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. O confronto tem uma história enorme, com a rivalidade se aflorando ao longo dos anos. Nesse quesito, quem leva a vantagem no retrospecto? Confira!

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Estatísticas gerais de Grêmio x Internacional

O confronto entre Grêmio e Internacional já aconteceu em 223 oportunidades, com 69 vitórias do Imortal, 83 empates e 71 vitórias do Internacional. Pelo Brasileirão, são 64 jogos, com 24 vitórias do Grêmio, 18 empates e 22 vitórias do Internacional.

Os times também já se enfrentaram na Libertadores, com uma vitória do Imortal e um empate, na Copa do Brasil, com dois empates, na Copa Sul-Americana, com uma vitória para cada lado e dois empates e pelo Gauchão, em 139 oportunidades.

Ali, a vantagem também é do Internacional, com 45 vitórias, 51 empates e 43 vitórias. No último encontro, vitória do Colorado por 3 a 2, no Gauchão de 2024.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Internacional (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de junho de 2024, às 17h30

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Du Queiroz, Dodi e Carballo; Pavón, JP Galvão e Galdino.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan; Bruno Henrique e Fernando; Wesley, Hyoran e Wanderson; Alario