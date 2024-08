Grêmio tem retrospecto recente negativo no Couto Pereira; veja números

Renato Portaluppi, treinador do Grêmio. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 17:20 • Curitiba (PR)

Sem poder contar com a Arena, o Grêmio tem mandado algumas de suas partidas no Couto Pereira, em Curitiba. Na noite desta quarta-feira (07), contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não será diferente. Entretanto, o retrospecto não é animador.

Como a casa gremista foi atingida pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, em maio, o Tricolor precisou optar por outro estádio. O Couto Pereira foi um dos escolhidos pelo Grêmio, que também já jogou no Kleber Andrade, em Cariacica, no Centenário, em Caxias do Sul, e na Arena Condá, em Chapecó.

Entretanto, os números no Couto Pereira não são animadores. Dos quatro jogos que atuou como mandante, venceu apenas um. O Tricolor também garantiu um empate, mas obteve duas derrotas, sendo uma para o seu maior rival, o Inter.

Grêmio no Couto Pereira

Grêmio 4 x 0 The Strongest - Libertadores

Grêmio 0 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão

Grêmio 1 x 1 Estudiantes - Libertadores

Grêmio 0 x 1 Internacional - Brasileirão

Grenal 442, perdido pelo Grêmio por 1 a 0, foi disputado no Couto Pereira. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Essa, todavia, será a primeira vez que o time mandará um jogo de Copa do Brasil no estádio do Coritiba. Apesar do retrospecto no Paraná não ser favorável, o Tricolor se apega na história da competição. Em seis confrontos contra o Corinthians, foi eliminado em apenas uma oportunidade.

Imortal e Timão entram em campo na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30, no Couto Pereira. Após um empate no jogo de ida, uma vitória simples garante a classificação para as quartas de final da competição.