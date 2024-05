Grêmio retoma atividades em São Paulo após viagem de barco e deslocamento na madrugada

Elenco do Grêmio reunido (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 12:11 • São Paulo (SP)

O Grêmio voltará aos treinos nesta sexta-feira (17). Após duas semanas parado em razão das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, o elenco tricolor se apresenta hoje em São Paulo, onde treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 26 de maio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para isso, o clube precisou utilizar um barco para buscar equipamentos no CT Luiz Carvalho que seriam necessários nas atividades do dia a dia. Na terça-feira, parte da equipe de apoio realizou a primeira viagem para organizar os materiais.

Um dia depois, funcionários da instituição foram até o local com um barco maior para recolher e transportar todo equipamento. Ainda na quarta-feira, os profissionais iniciaram uma viagem direta de ônibus para a capital do estado de São Paulo.

Parte do elenco do Grêmio já estava fora do estado. Os jogadores que permaneceram em Porto Alegre, como Edenilson e Ronald, precisaram ir de ônibus até Florianópolis em plena madrugada. De lá, o grupo, que também contém membros da diretoria e comissão técnica, pega um voo para São Paulo.

➡️ Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

ESCOLHA POR SÃO PAULO

A ampla estrutura do CT Joaquim Grava, que conta com quatro campos, aliada a proximidade do local com o aeroporto, foram fundamentais para o Grêmio escolher treinar em São Paulo.

O Tricolor definiu que mandará os jogos contra The Strongest, no dia 29 de maio, e com o Estudiantes, dia 8 de junho, pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Couto Pereira, casa do Coritiba. A partida contra o Huachipato, no dia 4 de junho, acontece no Chile.

No entanto, a equipe comandada pro Renato Gaúcho não conseguiu conciliar a rotina de treinos no CT do time paranaense em razão da troca do gramado de um dos campos aliado à rotina da equipe sub-20 do Coxa. Portanto, decidiu por utilizar a estrutura do Corinthians.

Centro de treinamentos do Grêmio foi interditado em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução / Twitter)