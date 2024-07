Grêmio recebe proposta de time inglês por Gustavo Nunes

Gustavo Nunes comemora gol pelo Grêmio. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 18:33 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio pode perder uma das suas joias da base. Isso porque, Gustavo Nunes vem chamando atenção em campo. O Brentford, da Inglaterra, fez uma proposta para contar com o jogador. Entretanto, o valor não agradou o Tricolor.

De acordo com o jornalista André Hernan, do Uol, o Brentford ofereceu 10 milhões de euros (cerca de 61 milhões de reais) por 70% dos direitos do atleta. O clube gaúcho, todavia, entende que o garoto vale, ao menos, o dobro. As conversas seguirão.

Gustavo Nunes foi promovido ao elenco principal do Grêmio nesta temporada após se destacar na Copinha. Aos 18 anos, o atacante disputou 33 jogos, marcou cinco gols e concedeu quatro assistências. O Grêmio tem 80% dos direitos do atleta.

Caso o negócio se concretize no futuro, Gustavo pode ser o segundo brasileiro a vestir a camisa do clube inglês. Isto porque, nesta janela, o Brentford anunciou Igor Thiago, atacante de 23 anos revelado pela base do Cruzeiro.

Na última temporada da Premier League, o Brentford terminou em 16º lugar na tabela, com 13 pontos a mais que o Luton Town, primeiro time rebaixado à Championship.