- Estamos chegando com um grupo que deve ter alterações, mas nem tantas quanto este ano, quando praticamente se montou um time novo. Vamos ter uma folha que, pelo orçamento, é de aproximadamente R$2 milhões acima do que temos hoje. Ainda estamos arcando com atletas que emprestamos e pagamos parte do salário e isso consta na nossa folha se formos olhar os números friamente. Mas, isso vai diminuir bastante para o ano que vem. Com isso, conseguiremos chegar a R$14 milhões na nossa folha real do futebol - explicou Fabio Floriani, vice-presidente do Grêmio, em entrevista à Rádio Gaúcha, em novembro.