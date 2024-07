Grêmio oficializa a contratação de Martin Braithwaite

(Foto: Divulgação / Grêmio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro

Após ter comunicado um acerto com Martin Braithwaite, o Grêmio anunciou, nesta quarta-feira (31), a contratação do jogador. O dinamarquês de 33 anos assina com o Tricolor até o meio de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Braithwaite desembarcou em Porto Alegre na última semana. O atacante realizou exames médicos no CT Presidente Luiz Carvalho e, depois de aprovado, assinou o contrato com o clube. Ele já treina com o grupo, mas ainda não fica à disposição de Renato Portaluppi.

Isso porque o jogador ainda não teve o seu nome publicado no BID. São poucos detalhes que separam o atacante da estreia, já que o visto de trabalho foi regularizado na manhã desta quarta-feira, no Diário Oficial da União.

Com passagens por grandes clubes da Europa, como o Barcelona, e com Copas do Mundo no currículo, Braithwaite chega para ser mais uma opção no ataque Tricolor. Pelo Espanyol, foi artilheiro da segunda divisão espanhola, marcando 22 gols em 43 jogos.

➡️ Grêmio terá retorno de ídolo e manutenção de sistema contra o Corinthians; veja provável escalação

Jogador dinamarquês assina com o Tricolor Gaúcho até o meio de 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)