Grêmio terá retorno de ídolo e manutenção de sistema contra o Corinthians; veja provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:30 • Porto Alegre (RS)

Buscando garantir vantagem, o Grêmio enfrenta o Corinthians com o que tem de melhor à disposição de Renato Portaluppi. Para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (31), o técnico conta com um reforço de peso: Pedro Geromel.

O zagueiro, ídolo do Tricolor, retorna ao time após cumprir suspensão. Ele, que passou a semana em São Paulo, reencontrou a equipe na concentração e fica à disposição de Renato Gaúcho para uma das partidas mais importantes do ano, até então.

Outro reforço para a zaga é o jovem Gustavo Martins. O zagueiro viajou para São Paulo para fazer parte da lista de relacionados após se recuperar de lesão. No mesmo setor, Rodrigo Caio é desfalque devido à pancada.

E é justamente no setor defensivo que Renato deve manter o foco. Nas últimas partidas, o técnico apostou em um sistema com três zagueiros, o que deve ser mantido contra o Corinthians. Rodrigo Ely, Pedro Geromel e Jemerson são os cotados para iniciar em campo.

Rodrigo Ely marcou para o Grêmio no duelo contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No ataque, sem poder contar com Braithwaite, que não foi inscrito a tempo, e com Diego Costa voltando de lesão, Renato mantém o trio Pavón, Cristaldo e, mais à frente, Soteldo. com portões fechados, o time foi definido em treinamento na terça-feira (30).

A provável escalação do Grêmio tem: Marchesín; Ely, Geromel e Jemerson; João Pedro, Villasanti, Edenilson e Reinaldo; Pavon, Cristaldo e Soteldo.

Corinthians e Grêmio entram em campo na noite de quarta-feira, a partir das 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima semana, no dia 7, as equipes voltam a se enfrentar em busca da vaga na próxima fase da competição. A partida deve acontecer no Couto Pereira, em Curitiba.