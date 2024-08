Grêmio não cumpre prazo de pagamento e pode se complicar com venda de Bitello

Bitello, ex-Grêmio, no Dínamo Moscou. (Foto: Divulgação/Dínamo Moscou)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 14:01 • Porto Alegre (RS)

Uma venda da última temporada segue causando dores de cabeça para o Grêmio. Em nota, o FC Cascavel revelou que o Tricolor novamente não cumpriu com os prazos de pagamento e diz que tomará as medidas cabíveis.

Segundo o clube paranaense, essa não é a primeira vez que o Grêmio não cumpre com o acordado. O Cascavel ainda revelou que já acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para garantir o pagamento.

Bitello foi vendido ao Dínamo Moscou em setembro de 2023, por 10 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais). Com 70% dos direitos do jogador, o Tricolor embolsou cerca de 36 milhões de reais. Os 30% restantes pertencem ao FC Cascavel, do Paraná.

Confira nota:

-O Futebol Clube Cascavel comunica que o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, mais uma vez, não cumpriu com os prazos de pagamento da segunda parcela devida ao nosso clube referente à venda do jogador Bitello.

Dado que esta não é a primeira vez que tal situação ocorre, o Futebol Clube Cascavel já está tomando as medidas cabíveis junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para assegurar seus direitos. É importante ressaltar que o planejamento financeiro do clube é baseado na expectativa de receber esses valores, essenciais para o cumprimento de nossas obrigações financeiras.

Recentemente, o Cascavel adquiriu o Centro de Treinamentos e Formação, que agora abriga nossas categorias de base. Esse espaço, anteriormente alugado, é fundamental para o desenvolvimento de novos talentos. Continuamos a investir não apenas no esporte de alto rendimento, mas também em projetos sociais que visam formar atletas e cidadãos, contribuindo para um futuro melhor para a nossa região.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o respeito às regras do futebol, buscando sempre o melhor para o nosso clube e para a nossa comunidade.

