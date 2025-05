Grêmio lança novo segundo uniforme na cor azul-celeste

O Grêmio lançou oficialmente, na tarde desta sexta-feira (23), seu novo segundo uniforme. Depois de oito anos, ele volta a ser azul-celeste, inspirado em camisetas emblemáticas das décadas de 1990 e 2000.

O destaque fica para a gola polo, que tem escrito 'Imortal' atrás. Na parte frontal da camiseta, o design traz grafismos sutis. As mangas contam com detalhes em azul, preto e branco.

— A camisa do Grêmio sempre carrega tradição e história. Para o segundo uniforme trouxemos a tonalidade celeste, pois é algo muito significativo no imaginário do torcedor, muito conectado ao passado de glórias do Clube. Temos certeza que a torcida se sentirá representada nas novas camisas — disse Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.

— Ouvimos a torcida e colocamos o Imortal novamente com o azul-celeste. Essa camisa remete à história do clube, de grandes conquistas, e temos certeza de que ela agradará à imensa torcida do Grêmio — acrescentou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro, fornecedora do material esportivo, no Brasil.

Ensaio fotográfico contou com cinco atletas do Grêmio

O ensaio fotográfico do novo uniforme, realizado na Arena do Grêmio, contou com a participação de cinco atletas: Wagner Leonardo e Arezo, do elenco masculino; Jardiel, do Sub-20; e Mónica Ramos e Giovaninha, do plantel feminino.

Cinco atletas do Grêmio participaram de ensaio fotográfico para divulgar o novo uniforme. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A nova camiseta já está à venda, virtualmente, no site da GrêmioMania e no e-commerce da Umbro. A partir de sábado (24), também estará à disposição nas lojas físicas.