⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Grêmio pecou nas finalizações e não acertou a direção do gol do São Luiz. JP Galvão teve a melhor chance do Tricolor, mas perdeu uma oportunidade claríssima cara a cara com o goleiro adversário. No minuto seguinte, os visitantes responderam com uma bola na trave de Vini.



Na segunda etapa, o São Luiz voltou melhor na partida e abriu o placar com Lucas SOuza, que aproveitou um passe de Borasi e abriu o placar para os visitantes. Mas na reta final, a equipe de Renato Gaúcho chegou ao empate com Galdino aproveitando um cruzamento na área e desviando de cabeça para balançar as redes.