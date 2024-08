Grêmio deve poupar titulares contra o Athletico, pelo Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:22 • Porto Alegre (RS)

Após empatar sem gols com o Corinthians, o Grêmio volta a campo no domingo (4), quando enfrenta o Athletico Paranaense. Em meio a uma decisão na Copa do Brasil e a grama sintética da Ligga Arena, Renato deverá fazer uma decisão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A tendência é que o técnico gremista opte por poupar titulares no confronto do Campeonato Brasileiro. Apesar do momento delicado que o Tricolor vive na competição, Renato entende que a grama sintética é prejudicial para os jogadores que vivem uma longa sequência de jogos. O comandante também tem batido na questão do deslocamento, já que o Grêmio segue sem poder jogar na Arena.

Com isso, ao menos seis titulares não devem enfrentar o Furacão. A certeza é que Villasanti será preservado. Contra o Corinthians, levou uma forte pancada e a opção é por mantê-lo fora do jogo de domingo. Pedro Geromel entra no rodízio entre os zagueiros e aumenta a lista.

Já os laterais João Pedro e Reinaldo podem ser poupados. Os dois têm uma grande sequência em campo. Com isso, Fábio e Mayk devem ser os escolhidos de Renato. Cristaldo, que há pouco voltou de uma lesão muscular, também deve ficar de fora da partida.

No ataque, Renato deverá fazer mais uma escolha. Soteldo, a esperança de gols do time, pode ficar de fora. Isso porque, desde que voltou da Copa América, o venezuelano tem sido presença constante. A sua ausência deve ser confirmada, ainda mais pelo fato de que Gustavo Nunes, outra opção para o setor ofensivo, foi expulso contra o Corinthians e cumprirá suspensão no jogo de volta, na próxima quarta-feira (07).

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam no domingo, a partir das 16h, na Ligga Arena. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho deve poupar titulares na partida contra o Athletico (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)