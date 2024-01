⚽ COMO FOI A PARTIDA?



A etapa inicial foi marcada por pouca intensidade e poucas oportunidades para as duas equipes. No entanto, o Grêmio voltou do intervalo com mais fome de gol e inaugurou o marcador com André escorando um cruzamento rasteiro de Villasanti. O Tricolor quase ampliou o placar com Cristaldo, enquanto o Brasil de Pelotas chegou próximo do empate com Tinga cobrando falta para boa defesa de Marchesín.