O Flamengo defenderá o título da Copa do Brasil diante do São Paulo, do técnico Dorival Júnior. O Rubro-Negro carioca avançou à final do torneio após um pênalti polêmico convertido por Giorgian De Arrascaeta, aos 28 mintuos da segunda etapa, e eliminou novamente o Grêmio em duelos mata-mata. A frustração tricolor pelo lance gerou protestos contra CBF nas redes sociais.