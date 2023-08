O Grêmio está fora da Copa do Brasil. Nesta quarta (16), o Tricolor perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da competição, e fica de fora da decisão. O Imortal volta a campo pelo Brasileirão, no fim de semana. Após o jogo, Renato Gaúcho concede entrevista coletiva. Acompanhe!