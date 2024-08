Grêmio chega em Caxias do Sul com Diego Costa e apenas três titulares; veja relacionados

Braithwaite, em ação pelo Grêmio (Foto: Maxi Franzoi / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro

O Grêmio desembarcou em Caxias do Sul, na tarde desta sexta-feira (16), com preservações. Apenas três jogadores do time considerado titular estão entre os relacionados. Diego Costa retorna de lesão e consta na lista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque o foco do time gaúcho está na Libertadores. Após vencer o Fluminense no jogo de ida, os gaúchos querem manter a vantagem e garantir a vaga para as quartas de final da competição. Pensando nisso, a maioria dos titulares ficou de fora do jogo do Brasileirão.

Para enfrentar o Bahia, na tarde de sábado (17), Renato Portaluppi relacionou apenas três titulares: Dodi, Soteldo e Cristaldo. Diego Costa, que ficou de fora do jogo contra o Fluminense, retorna aos relacionados. Rodrigo Ely, fora da partida no Maracanã após expulsão, aparece no time titular.

Com isso, o Grêmio vai à campo com time alternativo e deve ter: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme; Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. A bola rola a partir das 17h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Imortal enfrenta o Bahia, no sábado (17), no Alfredo Jaconi, com time alternativo (Foto: Maxi Franzoi / AGIF)

Veja relacionados:

Goleiros: Caíque e Rafael Cabral

Zagueiros: Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Rodrigo Caio e Natã

Laterais: Fábio, Zé Guilherme e Igor Serrote

Meio-campistas: Du Queiroz, Pepê, Milla, Ronald, Dodi, Nathan, Cristaldo e Monsalve

Atacantes: Nathan Fernandes, Arezo, Gustavo Nunes, Aravena, Diego Costa e Soteldo