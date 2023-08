>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



- Aconteceram várias coisas que muita gente de fora não sabe. Mas isso para mim é página virada, estou no Grêmio, é um recomeço para mim. Esou me sentindo muito bem fisicamente, vinha treinando dois períodos, treinava no clube e treinava fora. O que falta é ritmo de jogo. Espero pode retormar esse ritmo o quanto antes. Estou muito feliz e muito motivado para poder ajudar - agregou.



O jogador que retorna ao clube onde se consagrou e chegou a ser eleito o Rei da América em 2017 assegurou que não houve qualquer tipo de empecilho nas conversas para acertar sua volta ao Grêmio dada a sua vontade em fazer a negociação ser bem-sucedida:



- Quando falei com meu empresário disse que não queria nem saber da parte financeira. Falei que o Grêmio decide, só queria voltar pro Grêmio. O que eles falarem, está falado. Foi fácil e sem preocupação.



Apesar da natural empolgação do torcedor em ver Luan novamente defendendo o Imortal, ele fez questão de frisar que o momento é de reaver o melhor de sua forma física para, junto com Renato, decidirem o melhor momento de realizar sua reestreia. Preferindo, assim, não especificar qualquer data para a mesma:



- Renato e eu sempre tivemos uma relação boa e transparente. De ser verdadeiro um com o outro. Ele sabe como ninguém como é ficar sem treinar com os companheiros. No primeiro momento, a conversa foi de readquirir esse ritmo. Não tem data certa para voltar. Estou bem fisicamente, mas faz tempo que não jogo. Ele falou para eu não apressar as coisas e que vai acontecer no tempo certo