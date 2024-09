Escudo do Grêmio: como surgiu e história do símbolo

Escudo do Grêmio teve uma série de mudanças ao longo do tempo. (Reprodução: Grêmio Foot-ball Porto Alegrense)







Publicada em 19/09/2024 - 11:30

O escudo do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um dos símbolos mais reconhecidos do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, o clube passou por várias alterações em seu brasão, mas sempre mantendo a essência que o tornou uma referência. O primeiro escudo do Grêmio foi criado em 1903, logo após a fundação do clube. Na época, o símbolo era extremamente simples, consistindo apenas nas iniciais "GFPA" em formato circular. A simplicidade refletia o contexto da época, em que os times de futebol brasileiros ainda não investiam tanto em elementos de marketing ou identidade visual.

A história e as origens do escudo do Grêmio

Com o passar do tempo e o crescimento do clube, houve a necessidade de criar um escudo mais representativo, que expressasse não só o nome do clube, mas também sua força, tradição e suas cores características: o azul, o preto e o branco.

Primeiras mudanças no escudo do Grêmio

Em 1925, o escudo do Grêmio ganhou uma nova versão que já trazia as cores que hoje são sinônimo do clube. O design ainda era simples, mas já mostrava uma identidade mais robusta, com a inclusão das três faixas nas cores azul, preta e branca, além do nome do clube escrito em destaque.

Essa versão foi amplamente utilizada até a década de 1940, quando o escudo passou por mais uma reformulação. Nessa época, o Grêmio já havia se consolidado como um dos maiores clubes do sul do Brasil, e a diretoria entendeu que o escudo precisava refletir essa grandeza. Assim, em 1946, o escudo foi redesenhado para incluir o ano de fundação do clube, algo que se tornou uma tendência entre grandes times do futebol mundial.

Simbologia do escudo do Grêmio atual

O formato atual do escudo do Grêmio foi introduzido em 1946 e é utilizado até os dias de hoje com poucas alterações. O símbolo é um círculo, no qual as três cores predominantes do clube – azul, branco e preto – estão claramente representadas. Na parte superior do círculo, o nome do clube aparece escrito em destaque: "Grêmio FBPA", sigla para Foot-Ball Porto Alegrense. Logo abaixo, estão as listras azuis, brancas e pretas, que simbolizam as cores do clube e a força da torcida gremista.

Na parte inferior do escudo, o ano "1903" é destacado em referência ao ano de fundação do clube. Isso reforça a longa tradição e história do Grêmio no futebol brasileiro, marcando sua trajetória de mais de um século. O formato circular do escudo também é comum em muitos clubes ao redor do mundo, simbolizando a união e a continuidade.

Veja a linha do tempo dos escudos do Grêmio (Foto: Reprodução)

A evolução do escudo do Grêmio

Embora o formato do escudo tenha se consolidado em 1946, pequenas modificações foram feitas ao longo dos anos para modernizar o símbolo. Na década de 1970, por exemplo, as cores foram ajustadas para garantir maior visibilidade em transmissões de televisão, que na época estavam se tornando mais populares no Brasil.

Outra atualização importante ocorreu na década de 1990, quando o Grêmio começou a participar com frequência de torneios internacionais. Com a globalização do futebol, a diretoria do clube decidiu fazer ajustes sutis no escudo, dando-lhe um visual mais limpo e moderno, mas sem perder suas características históricas. A versão atual, usada até os dias de hoje, é uma homenagem à tradição do clube, mas com um toque de modernidade para se adaptar às exigências do futebol moderno.

Escudo em diferentes contextos

O escudo do Grêmio é amplamente utilizado em diversos materiais e plataformas. Ele está presente não apenas nos uniformes dos jogadores, mas também em produtos licenciados como camisas, bonés, bandeiras e até mesmo itens de uso pessoal como canecas e acessórios. Além disso, o escudo tem um papel importante na identidade visual do clube, aparecendo em campanhas publicitárias, eventos oficiais e nas redes sociais.

Em campo, o escudo do Grêmio tem um significado especial para os jogadores e torcedores. Quando o time entra em campo com a camisa tricolor e o escudo no peito, é como se carregassem a responsabilidade de mais de 100 anos de história e conquistas. Para os torcedores, o escudo representa orgulho, paixão e o sentimento de pertencimento a uma nação que ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul.

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o escudo do Grêmio é que ele já foi alvo de várias homenagens e paródias. Em 2006, por exemplo, o escudo do Grêmio foi usado em homenagem ao centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nessa versão especial, as cores do clube foram substituídas temporariamente pelas cores da bandeira italiana, em uma ação que gerou grande repercussão e emocionou os torcedores de origem italiana.

Outra curiosidade é que, ao longo de sua história, o clube chegou a utilizar variações do escudo para competições específicas. Em alguns torneios internacionais, o clube adicionou estrelas acima do escudo, representando títulos importantes como a Libertadores da América e o Mundial Interclubes.