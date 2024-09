Camisa 19 é peça de confiança do técnico Renato Portaluppi (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 13:01 • Porto Alegre (RS)

Suspenso no Campeonato Brasileiro, Diego Costa estará em campo na tarde desta quarta-feira (11). O centroavante disputará uma partida pela Copa FGF, com a equipe Sub-20 do Grêmio, contra o Juventude.

O Tricolor enfrenta o Juventude no CFT Hélio Dourado a partir das 15h e sete jogadores da equipe principal estão relacionados para o confronto. Além de Diego Costa, nomes como Rodrigo Caio, Nathan Fernandes e Gustavo Martins também poderão ser vistos.

Apesar de Diego Costa estar suspenso no Brasileiro, o Grêmio busca um efeito suspensivo para a punição do jogador. Em abril, ainda pela 4ª rodada do Brasileirão, o jogador levou cartão vermelho e dois jogos de suspensão - um já cumprido.

Com a parada da Data Fifa, o jogo servirá para ritmo de jogo e minutagem em campo. O Grêmio volta a jogar uma partida oficial somente no domingo (15), quando encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

