Diego Costa desperta interesse de clube uruguaio

Diego Costa não deve renovar o seu contrato com o Grêmio. O vínculo do centroavante se estende até 31 de dezembro de 2024. Com isso, o jogador ficará livre no mercado e pode reforçar o Nacional, do Uruguai.

continua após a publicidade

➡️Presidente do Grêmio revela pré-contrato com técnico

A informação é do Ovación, caderno esportivo do El País, do Uruguai. O clube disputa a Libertadores no próximo ano e busca um centroavante. Durante a eleição, houve a promessa de um nome de "muito nível".

Recentemente, o clube revelou interesse em Lucas Alario, do Internacional. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Flavio Perchmann. O argentino segue como opção número 1 e Diego Costa poderia ser uma alternativa caso o negócio não avance.

continua após a publicidade

Diego Costa marcou um dos gols da vitória do Grêmio sobre o Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Diego Costa chegou ao Grêmio no início deste ano. O centroavante foi anunciado em 8 de fevereiro e era esperado como o grande nome do ataque gremista. Na temporada, todavia, sofreu uma lesão o que o tirou de alguns jogos. A chegada de Braithwaite, na janela de transferências do meio do ano, confirmou o banco de Diego, que teve menos oportunidades. Em 26 jogos com a camisa tricolor, anotou oito gols e concedeu cinco assistências.

Grêmio não confirma saída de Diego Costa

O futuro do centroavante no Grêmio segue indefinido. O vínculo pode ser renovado por mais uma temporada, mas passa por uma definição que ainda não aconteceu. A permanência - ou não, de Diego Costa, será avaliada pelo novo técnico gremista. Apesar de já ter um pré-contrato com o próximo comandante, o nome ainda não foi divulgado.

continua após a publicidade

Não é só Diego Costa que aguarda a definição. Pelo menos dois outros jogadores serão avaliados pela comissão técnica: o lateral-esquerdo Reinaldo e o zagueiro Rodrigo Caio. A dupla, assim como o centroavante, tem contrato se encerrando com o Grêmio em 31 de dezembro.