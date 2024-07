Como é o retrospecto do Grêmio na Neo Química Arena, onde enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil

Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 12:32 • Porto Alegre (RS)

Quase dez anos já se passaram desde a inauguração da Neo Química Arena. De lá para cá, Corinthians e Grêmio se enfrentaram em dez oportunidades e o retrospecto é marcado pelo equilíbrio.

A última e única derrota do Grêmio na casa do Timão ocorreu justamente no ano de estreia. Em 23 de novembro de 2014, o Corinthians venceu o Tricolor por 1 a 0 com gol de Paolo Guerrero pelo Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o Grêmio também tem apenas uma vitória na casa corinthiana. O triunfo aconteceu em 2018 e repete o placar aplicado pelo Timão: 1 a 0. Na ocasião, o Tricolor venceu os donos da casa com gol de Everton Cebolinha.

Nos outros oito confrontos, empates. O último ainda nesta temporada, quando as equipes se enfrentaram pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no 2 a 2 em uma partida cheia de polêmicas.

Veja retrospecto:

1 vitória do Corinthians

1 vitória do Grêmio

8 empates

9 gols marcados pelo Timão

9 gols marcados pelo Tricolor

Corinthians e Grêmio voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira (31), desta vez pela Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30, na Neo Química Arena.