Com o melhor ataque da competição, o Grêmio precisará fazer alguns ajustes defensivos para corrigir a principal deficiência do time, que tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. Com duas semanas para se preparar, os tricolores também buscam ver essas correções em campo para sonharem, uma vez que um novo tropeço acabará com as chances de título.