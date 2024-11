O Grêmio está definido para enfrentar o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi, promoveu cinco mudanças em relação ao time que enfrentou o Juventude, pela 34ª rodada da competição nacional.

Os jogadores: Geromel, Ely, Pepê, Edenílson e Diego Costa dão lugar a Rodrigo Caio, Jemerson, Villasanti, Aravena e Solteldo.

O Grêmio encara o Cruzeiro com: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Caio e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo, Aravena e Soteldo; Braithwaite.

Como chega Grêmio e o Cruzeiro

O Tricolor não vence há três partidas pelo Brasileirão. Somando 40 pontos, o Grêmio ocupa a 15ª colocação e briga para fugir do rebaixamento para a Série B 2025. Por outro lado, o Cabuloso vem de uma derrota na última rodada para o Corinthians, fora de casa. O Cruzeiro está na sétima posição da tabela, com 47 pontos conquistados. De olho em uma vaga na Libertadores 2025, o mandante vai com tudo atrás dos três pontos.

Braithwaite comemorando um gol pelo Grêmio (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

