Cruzeiro tem dois desfalques de peso para jogo contra o Grêmio

O Cruzeiro não contará com as presenças de Kaio Jorge e Matheus Henrique para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (27), pelo Brasileirão. A dupla iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube e não precisará de cirurgia.

Apesar da Raposa optar por uma recuperação conservadora para os dois jogadores, o atacante e o meia correm o risco de não atuarem mais em 2024. O Cabuloso tem apenas quatro partidas na temporada em um período de 11 dias.

O Cruzeiro ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e ainda está conquistando classificação para a próxima edição da Libertadores. A Raposa tem os mesmos 47 pontos que Cruzeiro e Corinthians, mas à frente pelos critérios de desempate.

Derrotado na final da Copa Sul-Americana no último fim de semana diante do Racing por 3 a 1, o clube busca dar uma resposta diante de seu torcedor, no Mineirão. Adversário da noite, o Grêmio soma 40 pontos e luta contra o rebaixamento na competição.

Kaio Jorge e Matheus Henrique comemoram gol do Cruzeiro contra o Atlético-GO (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Importância da dupla no Cruzeiro

Contratado na janela de transferência do meio do ano, Kaio Jorge fez 23 partidas com a camisa do Cruzeiro, tendo marcado sete gols e contribuído com duas assistências. Por outro lado, o volante Matheus Henrique balançou as redes em três ocasiões pela Raposa em 24 jogos.