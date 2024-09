Com Braithwaite no comando do ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Flamengo

Braithwaite é esperança de gols pro Grêmio (Foto: Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro

O Grêmio está escalado para enfrentar o Flamengo, no início da noite deste domingo (22). O time que entra em campo, na Arena, a partir das 18h30, se mantém sem grandes novidades. Sem Renato Gaúcho, Marcelo Sales comanda o Tricolor.

Com Renato Gaúcho suspenso e o auxiliar Alexandre Mendes afastado, o Grêmio terá outro auxiliar Marcelo Sales na casamata. Em campo, não há grandes novidades no time escalado. Sem Rodrigo Ely e Jemerson, Gustavo Martins e Kannemann foram os escolhidos para a zaga. Villasanti será o capitão do elenco.

O Grêmio enfrenta o Flamengo com Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo e Braithwaite.

Na 14ª posição, o Grêmio busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Tricolor tem a mesma pontuação que o Corinthians, na 17ª colocação, a primeira do Z-4.

O Grêmio ainda tem três jogo a menos que a maioria que os adversários da competição - um sendo disputado contra o Flamengo, neste domingo. O Tricolor ainda enfrenta o Criciúma, na quarta-feira (25), e o Atlético-MG, em data a ser confirmada pela CBF.