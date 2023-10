O Grêmio já deixou no passado a derrota por 3 a 2 para o rival Internacional, no último final de semana, e retomou os trabalhos de olho na sequência da temporada de 2023. o Tricolor Gaúcho iniciou preparação visando seu próximo compromisso. Na quarta-feira (18), a equipe recebe o Athletico-PR, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023.