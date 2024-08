Braithwaite é apresentado no Grêmio e revela paixão por futebol brasileiro: ‘Um sonho pra mim’

Copiar Link

02/08/2024

Martin Braithwaite foi apresentado oficialmente no início da tarde desta sexta-feira (02). No CT Presidente Luiz Carvalho, o atacante falou sobre a escolha pelo Grêmio e revelou uma paixão pelo futebol brasileiro.

Perguntado sobre a escolha por jogar no Grêmio, o jogador abriu o coração, relembrou histórias de criança e as palavras de seu pai. Apesar de ter feito a carreira na Europa, o Brasil sempre foi a inspiração do dinamarquês.

- Eu fiz toda a minha carreira na europa, mas muita gente não sabe desse amor que eu tenho pelo Brasil. Desde pequeno, meu pai me disse que temos que ver os jogadores do Brasil, como jogam. Temos que ter toda a inspiração dos jogadores do Brasil. Toda a minha carreira eu fiz isso (…) estar aqui hoje é como um sonho pra mim. - disse.

Centroavante nato, Braithwaite disse que seus objetivos no Grêmio são ganhar títulos e, é claro, marcar gols. O dinamarquês ainda comentou que escolher o Tricolor foi o melhor passo de sua carreira em busca de fazer algo grande.

- Estou vivendo por gols, então tenho que estar na área para marcar gols (…) gols são minhas comidas e eu preciso comer. Venho de férias, tenho muita fome. Então como centroavante, se estou na área, preciso comer - comentou.

Martin Braithwaite já treina com a equipe do Grêmio, mas ainda não fez a sua estreia. O atacante aguarda a regularização no BID para poder vestir a camisa Tricolor. O contrato do dinamarquês com o clube vai até o meio de 2026.

O contrato de Martin Braithwaite com o Grêmio é válido por duas temporadas (Foto: Divulgação / Grêmio)