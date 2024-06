Equipes se enfrentam no Estádio Antônio Accioly (ALBARI ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 09:35 • Gioânia (GO)

O Atlético-GO recebe o Grêmio nesta quarta-feira (26), pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 20 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), com transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere por 30 dias grátis!).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 20 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

🖥️ VAR: Rafael Traci

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodriguez e Luiz Fernando.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Agustín Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi e Pepê; Cristian Pavón, Franco Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.