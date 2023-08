O Grêmio sacramentou a contratação de dois atacantes que tinham situações verbalmente encaminhadas com o clube há algum tempo, casos de João Pedro e do argentino Lucas Bezossi. Ambos chegam em caráter de empréstimo, válidos até o meio de 2024, sendo que Bezossi tem uma cláusula prevendo opção de compra no fim do acordo.



Formado nas categorias de base do Atlético-MG, João Pedro fez somente 13 partidas no profissional da equipe mineira antes de iniciar sua trajetória fora do país onde defendeu equipes em Itália (Palermo), Portugal (Vitória de Guimarães) e Uruguai (Peñarol) antes de breve retorno para jogar no Santos, entre 2011 e 2012.