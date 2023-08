Vasco x Grêmio: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

Um quer reviver. O outro é o Imortal. Gigantes do futebol nacional, Vasco e Grêmio se encontram neste domingo (6), às 16h, em São Januário, e querem vencer para realinhar seus objetivos na temporada.

Vasco da Gama e Grêmio se enfrentaram em 81 oportunidades durante a história, com 23 vitórias vascaínas, 21 empates e 31 vitórias gremistas.

No último jogo entre os dois, pela Série B de 2022, vitória do Imortal por 2 a 1 na Arena do Grêmio.