O Internacional encara o River Plate nesta terça, às 21h, no estádio Monumental de Nuñez. O Colorado se classificou em primeiro no Grupo B, com 12 pontos. No Brasileirão, a equipe está na 12ª posição, com 23 pontos. O Grêmio não jogou a Libertadores desta temporada e é 4º colocado no Campeonato Brasileiro.