Após atingir 120 mil sócios, Grêmio vê queda em seu quadro social

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 07/11/2024 - 16:55 • Porto Alegre (RS)

Com a contratação de Luis Suárez, na última temporada, o Grêmio viu seu quadro social bater recordes. Por volta de abril, o time dava conta de cerca de 120 mil associados, o maior número da história do Clube. Entretanto, o número vem caindo e em sete meses, o Tricolor perdeu mais de 20 mil sócios.

Um ano e cinco meses depois, o Grêmio voltou a ter um quadro social abaixo dos 100 mil sócios. Nesta quinta-feira (7), o Clube conta com 98.593 associados. Os números são atualizados diariamente no Portal do Associado.

Quadro social conta com pouco mais de 98 mil sócios atualmente (Foto: Júlia Brasil / Lance!)

A queda impacta diretamente nas finanças do Clube. No 1º semestre de 2024, o valor arrecadado apenas com o quadro social foi de cerca de R$ 43 milhões, quando o Grêmio ainda tinha cerca de 120 mil sócios. A diminuição de mais de 20 mil associados representa uma queda de R$ 7 milhões mensais.

O ‘boom’ de sócios na era Suárez

A passagem de Luis Suárez pelo Grêmio não teve impacto apenas nos gramados. Fora deles, a chegada do uruguaio impulsionou o número de sócios. Pela primeira vez na sua história, o Tricolor atingiu um quadro social com 120 mil associados.

Antes da chegada de Suárez, o quadro social do Grêmio dava conta de pouco mais de 73 mil sócios. Poucos meses depois, em maio, o número aumentou para 100 mil.

Suárez impulsionou o quadro social do Grêmio (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

O número, mesmo com a saída do jogador, se manteve por um período. Com isso, o Grêmio chegou a ser o terceiro Clube com mais sócios no país, atrás apenas de Palmeiras, com 170 mil, e Internacional, com 140 mil.