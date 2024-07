(Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 21:40 • Rio de Janeiro

Não foi preciso muito para que uma das principais joias da base do Grêmio deixasse a sua marca no clássico Gre-Nal deste sábado (20). Em menos de cinco minutos em campo, Gabriel Mec, joia da base do Gêmio procurada pelo Chelsea, fez o segundo gol da vitória Tricolor sobre o Internacional por dois a zero.

Gabriel Mec entrou em campo na etapa final do jogo, mas mesmo assim a sua estrela brilhou. O jovem de 16 anos marcou o gol no seu primeiro toque na bola, que passou no meio das pernas do jogador colorado e morreu no fundo do gol.

O meia-atacante chamou atenção de diversos clubes estrangeiros. Nesta semana, representantes do Chelsea, acompanhados Neymar (pai), um dos empresários do jogador, estiveram presentes em Eldorado do Sul, onde a categoria sub-20 do Grêmio manda os seus jogos.

O clube inglês se prepara para fazer uma proposta de 15 a 18 milhões de euros pelo atleta. O atleta de 16 anos ainda não assinou contrato profissional com a equipe e deve ser vendido pelo clube.