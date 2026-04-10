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AO VIVO: Siga a final entre Yago Dora e Miguel Pupo em Bells Beach pela WSL

Com vitória de atual campeão, final em Bells Beach será 100% brasileira

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/04/2026
23:50
Atualizado há 1 minutos
Yago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
imagem cameraYago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
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Yago Dora e Miguel Pupo se enfrentam na primeira final da World Surf League (WSL) em 2026. Para decidir a etapa de Bells Beach, na Austrália, os brasileiros caem na água logo após o fim da chave feminina. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Yago Dora (BRA)

Miguel Pupo (BRA)

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Acompanhe a final da WSL em Bells Beach

*EM ATUALIZAÇÃO

➡️ Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Os brasileiros garantiram vaga na final da etapa de Bells Beach após vencerem suas semifinais em roteiros distintos, mas com o mesmo desfecho: classificação do Brasil.

Dora protagonizou uma virada emocionante sobre Gabriel Medina. Depois de sair atrás no placar, cresceu na reta final e, nos últimos instantes, encontrou uma onda quase perfeita. A nota 9.50 garantiu a liderança e a vitória por 16.33 a 16.17, sem tempo de reação para o adversário.

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Pupo, por sua vez, teve mais controle em sua semifinal contra Griffin Colapinto. O brasileiro começou forte, conseguiu uma nota 8.17 logo no início e, a partir daí, administrou a vantagem com consistência. Mesmo com uma tentativa de reação do norte-americano, Pupo manteve o domínio até o fim e confirmou a vitória com segurança para avançar à decisão.

Miguel Pupo em ação na WSL (Foto: Reprodução/Instagram)
Miguel Pupo em ação na WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

🏄Aposte na vitória do Brasil na WSL
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