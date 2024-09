Juntos no Flamengo, Alex Sandro e Tite têm histórico de vitórias e defesa sólida na Seleção

Alex Sandro deve fazer a sua estreia pelo Flamengo diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Gilvan Souza)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 04:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Alex Sandro deve fazer sua estreia pelo Flamengo neste domingo (15), diante do Vasco, em mais um capítulo da parceria com o técnico Tite. Juntos, jogador e treinador têm números que chamam a atenção pela Seleção Brasileira, sobretudo no retrospecto da equipe e desempenho defensivo.

O lateral-esquerdo foi comandando por Tite pela primeira vez, no amistoso contra a Austrália, em junho de 2017. Alex Sandro atuou os 90 minutos e ajudou o Brasil a vencer a partida por 4 a 0. Desse dia em diante, o jogador passou a ser sempre cotado nas convocações, e apesar de não ter sido levado para a Copa do Mundo de 2018, virou o dono da posição durante o ciclo para a Copa do Qatar, onde se machucou durante a competição, mas entrou na eliminação para a Croácia, nos pênaltis.

Números de Alex Sandro com Tite

Amistosos de Seleções: 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas; com 908 minutos jogados, 1 gol marcado e nenhuma assistência. Eliminatórias Copa do Mundo: 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota; com 991 minutos jogados, nenhum gol e nenhuma assistência. Copa América: 7 jogos, seis vitórias, 1 empate e nenhuma derrota; com 442 minutos jogados, 1 gol marcado e nenhuma assistência. Copa do Mundo: 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota; com 190 minutos jogados, nenhum gol e nenhuma assistência.

Ao todo, foram 34 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 2 derrotas; com 2531 minutos jogados, dois gols marcados e nenhuma assistência.

Alex Sandro e Tite trabalharam juntos na Seleção Brasileira, antes do Flamengo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Tendo conquistado uma Copa América junto ao Tite, Alex Sandro retorna ao futebol brasileiro em busca de mais títulos ao lado do ex-treinador da Seleção Brasileira e atual comandante do Flamengo. Vale lembrar que o Rubro-Negro continua vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores).