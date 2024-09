Clássico entre Fluminense e Botafogo é esvaziado às vésperas de decisões na Libertadores

Maracanã não deve receber grande público para o clássico entre Fluminense e Botafogo (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 21/09/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Fluminense e Botafogo é marcado pelo pouco apelo dos torcedores nas arquibancadas às vésperas de decisões nas quartas de final da Libertadores. Faltando poucas horas para o início da partida, o trânsito no Rio de Janeiro fluía sem problemas e com poucas pessoas uniformizadas nas ruas.

Diversos cariocas estão comprando ingressos e passagens para os confrontos de volta da competição continental. Enquanto o Tricolor encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Alvinegro visita o São Paulo, no MorumBIS.

Além disso, a cidade conta com o Rock in Rio, que é mais um evento com atração de grande público e que faz com que menos pessoas compareçam ao Maracanã. Até sexta-feira, o Fluminense havia informado que pouco mais de 27 mil ingressos haviam sido comercializados de forma antecipada.

O confronto possui uma importância enorme para o destino das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Time de Guerreiros luta para escapar e se distanciar da zona de rebaixamento, o Botafogo joga para seguir na liderança e sonhar com o título.

No entorno do Maracanã, o setor norte, destinado aos visitantes, estava completamente fechado e com acesso restrito aos alvinegros. No entanto, os fãs se localizaram em frente a uma única entrada que estava aberta ao público adversário.

Apesar da baixa presença de torcedores, a expectativa é de que o Clássico Vovô pegue fogo com duas equipes que precisam buscar os três pontos. Com objetivos diferentes no Brasileirão, a vitória é inegociável.