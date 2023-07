No último domingo (23), o Goiás venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, fora de casa, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado ter sido bastante comemorado pela diretoria esmeraldina, um lance da partida deixou os mandatários do clube indignados: um toque de mão do zagueiro Oliveira, dentro da área, onde a arbitragem liderada por Caio Max Augusto Vieira não marcou penalidade.