A noite da última quarta-feira (18), foi mais que especial para o goleiro Tadeu, do Goiás. No vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, o capitão alcançou uma marca inédita. Tadeu chegou aos 100 jogos no Estádio Hailé Pinheiro, popularmente conhecido como Serrinha. Após o jogo, em coletiva para recebimento de placa comemorativa pela marca, Tadeu celebrou o feito e exaltou a vitória sobre a equipe paulista.