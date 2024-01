⚽COMO FOI A PARTIDA?

O XV de Jaú abriu o placar cedo, Adati ganhou a disputa com a defesa. Guilherme Said ficou com a sobra e mandou um chutaço de fora da área. Minutos depois, o Internacional reagiu e Henrique empatou. Mas o time paulista rapidamente voltou à frente no placar e Adati marcou o seu, se atencipando após saída ruim do goleiro Colorado.